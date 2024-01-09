Украинская разведка получила 100 Гб секретных данных производителя БПЛА "Орлан"

9 января 2024, 10:45

По предварительным оценкам, стоимость данных может составлять $1,5 миллиарда.



Разведка получила документацию на 194 номенклатурные единицы: чертежи, технические задания, патенты, ПО, а также на имеющиеся и будущие военные разработки.

Все это - компания ООО “Специальный технологический центр” (“СТЦ”), находящаяся под санкциями с 2016 года.

На мощностях этого предприятия производят военное оборудование и технику, которую использует армия рф в войне против Украины.



Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора.