10 января 2024, 11:15

Миллион дронов в год — довольно реалистичная цифра — Федоров

Глава Минцифры рассказал, что сейчас в Украине работают около 200 компаний, которые занимаются дронами.



"FPV можно сделать и более миллиона. Имеющихся возможностей компаний уже достаточно, чтобы удовлетворить такую цифру. Рынок разогнался гораздо быстрее, чем есть денег, чтобы выкупать БПЛА. Потому нужно увеличивать финансирование, открывать рынки. Конкуренция способна генерировать инновации", — отметил Михаил Федоров.



В декабре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина изготовит 1 млн дронов в 2024 году.

