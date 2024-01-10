Эстония следующие четыре года будет вкладывать в оборону Украины по 0,25% ВВП

10 января 2024, 13:45

Кая Каллас заявила, что Эстония с 2022 года предоставила Украине военную помощь на сумму почти €500 млн и в следующие четыре года продолжит оказывать Киеву помощь в размере 0,25% внутреннего валового продукта Эстонии, сообщает ERR.

"Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", — сказала Каллас, призвав страны Европы и Северной Америки последовать этому примеру.



По словам премьера, в последующие годы Эстония будет также выделять €14 млн в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения.