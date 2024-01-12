Электронных повесток не будет — нардеп Вениславский

В эфире "Київ24" депутат отметил, что необходимо отказаться от "бумажной волокиты" и перенести все процессы, связанные с мобилизацией, в электронные реестры, но "электронных повесток точно не будет".
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