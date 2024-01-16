У "Дії" відкрили голосування за журі Нацвідбору на "Євробачення-2024"

16 января 2024, 11:45

Голосувати можна за одного кандидата. Троє з них, що зберуть найбільшу кількість голосів, увійдуть до складу журі. Серед кандидатів — Джамала, Андрій Данилко, Олена Коляденко, Катерина Павленко, Сергій Танчинець, Євген Хмара та інші.