Google надає українському уряду 5 тисяч ключів безпеки

17 января 2024, 14:45

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Google представила візію для безпечної державної цифровизації та підтвердила, що у 2024 році компанія продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України та зусилля щодо зміцнення онлайн-безпеки в Україні.

Цифровий світ має великий потенціал для трансформації, але також несе значні ризики. Вразлива інфраструктура та застарілі методи автентифікації залишають дані чутливими до кібератак. Ця вразливість загрожує не лише критичним операціям, але й довірі з боку громададян та безпеці користувачів.



Google продовжує надавати підтримку цифровій трансформації України через різноманітні ініціативи. Одна з ключових ініціатив – надання 5000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян.



Крім надання ключів безпеки, Google також планує запровадити програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв. За допомогою навчальних матеріалів, інструкцій та тренінгів посадовцям отримують знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів. Крім того, Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом та розробляти нові стратегії для захисту даних.



Google також провела в Google House у Давосі круглий стіл високого рівня задля підтримки динаміки цифрової трансформації України. Ця дискусія зібрала провідних експертів у Давосі та мала на меті допомогти прискорити інноваційну стратегію України, продемонструвати новаторський підхід України до цифрової трансформації та сформувати майбутнє, яке ґрунтуватиметься на співпраці та прогресі.



Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відвідувачі Google House мають нагоду ознайомитися із віртуальною виставкою "Україна поруч" на платформі Google Arts & Culture. Ця виставка також надає основу для обговорення та подальшого впровадження проєктів в культурній та технологічній сферах в Україні.