Бельгія планує надати Україні понад €600 мільйонів військової допомоги, - Умєров

«Провів продуктивну розмову з міністром оборони Бельгії Людивін Дедондер. Обговорили останні події на фронті та перспективи оборонної співпраці між нашими країнами. Високо ціную непохитну підтримку бельгійських партнерів. Цього року Бельгія планує надати 611 мільйонів євро військової допомоги та має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію наших Сил оборони», - поінформував міністр оборони України Рустем Умєров.
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