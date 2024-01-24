Об этом сообщило агентство Bloomberg. Документ теперь должен подписать президент Турции Реджеп Эрдоган.
Единственной страной НАТО, не одобрившей вступление Швеции, остается Венгрия.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Новатек-Електро оновлює ціни на свою продукцію
- Технологии | Сегодня, 13:45
Барселона вошла в топ-3 европейских городов для стартапов
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Словакия поддержит выделение Украине 50 млрд. евро со стороны ЕС — Шмыгаль
- Технологии | Сегодня, 12:45
Українська РЕБ допомогла відбити ракетну атаку, - BBC
- Технологии | Сегодня, 12:15
Пошкоджений дронами російський термінал в Усть-Лузі відновив завантаження палива
- Железо | Сегодня, 11:45
Новатек-Електро EM-130 - багатофункціональний таймер з онлайн керуванням
- Технологии | Сегодня, 11:15
40 лет Macintosh: 24 января отмечает юбилей один из самых известных ПК
- Технологии | Сегодня, 10:45
Остин призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО
- Технологии | Сегодня, 10:15
Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 8:52
SSD Patriot Burst Elite (960ГБ) – доступний та швидкий терабайт
- Обзоры | 20 января, 16:41
Gelius Incredible GP-TWS033 DARK NIGHT – прозорі TWS-навушники з підтримкою ANC та ENC
- Фотогалереи | 17 января, 23:00
ЗСУ почала тестувати реактивні БПЛА
- Фотогалереи | 16 января, 21:03
Как работают мобильные огневые группы
- Обзоры | 4 января, 16:06
Gelius GP-SW012 – недорогий смартгодинник з захищеним корпусом і цікавим функціоналом
- Аналитика | 3 января, 16:10
Ігрові крісла Cougar – моделі, що вже доступні в Україні та чому на їх варто звернути увагу
- Обзоры | 24 декабря, 16:14
PATRIOT Viper VP4300 – SSD M.2 з ТОПовими швидкостями
- Обзоры | 13 декабря, 11:45
Cougar Fusion S Black – "карбоновий" дизайн та максимальна ергономіка
- Обзоры | 11 декабря, 22:37
MikroTik hAP ax lite – бездротовий маршрутизатор з RouterOS v7 та підтримкою IEEE 802.11ax/ac/n/a
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 14:15
Новатек-Електро оновлює ціни на свою продукцію 5.00
- Безопасность | Позавчера, 8:15
Опасный чай может быть в магазинах Киева 5.00
- Железо | Сегодня, 11:45
Новатек-Електро EM-130 - багатофункціональний таймер з онлайн керуванням 5.00
- Железо | Позавчера, 17:15
Як AI (штучний інтелект) зробить побутову техніку розумнішою 5.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
Барселона вошла в топ-3 европейских городов для стартапов 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:15
Словакия поддержит выделение Украине 50 млрд. евро со стороны ЕС — Шмыгаль 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Українська РЕБ допомогла відбити ракетну атаку, - BBC 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Пошкоджений дронами російський термінал в Усть-Лузі відновив завантаження палива 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
40 лет Macintosh: 24 января отмечает юбилей один из самых известных ПК 0.00