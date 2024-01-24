24 января 2024, 10:15

Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Об этом сообщило агентство Bloomberg. Документ теперь должен подписать президент Турции Реджеп Эрдоган.

Единственной страной НАТО, не одобрившей вступление Швеции, остается Венгрия.
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