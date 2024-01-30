30 января 2024, 9:45

В ряде регионов РФ по ночам отключали мобильный интернет 4G

Это могло создать проблемы для работы такси, мобильных приложений и банкоматов. По одной из версий СМИ, интернет блокируют, чтобы помешать беспилотникам долетать до целей.

