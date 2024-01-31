31 января 2024, 10:45

Украина получит к марту 600 тыс. снарядов от ЕС из обещанных 1 млн — Bloomberg

По данным издания, министры обороны, встречающиеся на этой неделе в Брюсселе, могут попытаться привлечь другие поставки, чтобы увеличить общую сумму, но все равно не достигнут цели в 1 млн боеприпасов, которые обещали поставить.



Вместе с тем отмечается, что несмотря на проблемы Украины, силы оккупантов слишком потрепаны, чтобы добиться значительных успехов. Но даже если оборона рухнет, кремлю, скорее всего, придется мобилизовать дополнительные войска, чтобы закрепить достигнутые успехи.

