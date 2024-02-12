Американская разведка: Израиль далек от уничтожения ХАМАСа

12 февраля 2024, 8:15

Американская разведка сообщила Конгрессу, что Израиль нанес ущерб боеспособности ХАМАСа, но далек от его уничтожения.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что администрация Байдена выразила сомнения по поводу достижимости заявленной Израилем цели по уничтожению организации.



Израильское правительство сообщает, что уничтожены две трети подразделений ХАМАСа. Американские официальные лица утверждают, что их оценки ниже и ликвидирована лишь треть боевиков.



5 февраля премьер Израиля Нетаниягу заявил, что разбиты 75% батальонов ХАМАСа и от победы Израиль «отдаляют не годы, а несколько месяцев».



