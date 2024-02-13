Илон Маск выступил против законопроекта в Сенате о помощи Украине

13 февраля 2024, 13:15

Миллиардер заявил сенаторам-республиканцам, что путин "ни за что на свете" не проиграет войну в Украине, пишет Bloomberg.

Он сделал эти комментарии в понедельник на форуме X Spaces, который является частью его социальной медиаплатформы X. В дискуссии участвовали противники законопроекта.



Комментарии Маска прозвучали в тот момент, когда он согласился с одним из республиканцев Роном Джонсоном о том, что путин не проиграет в Украине. Джонсон сказал, что те, кто ожидает победы Киева, "живут в мире фантазий".