В Украине активно готовят инфраструктуру для обслуживания F-16 — Шмыгаль

"С помощью партнеров будем и дальше усиливать ПВО. Надеемся на скорейшее поступление самолетов F-16, для обслуживания которых активно готовим инфраструктуру", — сказал премьер-министр Украины на заседании правительства.
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