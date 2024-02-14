14 февраля 2024, 9:15

В Украине активно готовят инфраструктуру для обслуживания F-16 — Шмыгаль

"С помощью партнеров будем и дальше усиливать ПВО. Надеемся на скорейшее поступление самолетов F-16, для обслуживания которых активно готовим инфраструктуру", — сказал премьер-министр Украины на заседании правительства.

