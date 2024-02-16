Трамп выступил за предоставление помощи Украине в виде займа

16 февраля 2024, 12:15

"Они [Конгресс] хотят дать им еще $60 млрд. Сделайте это так. Одолжите им деньги. Если они справятся, они вернут нам деньги. Если они не справятся, они не должны возвращать нам деньги", — цитирует экс-президента Bloomberg.



Трамп сравнил этот план со сделками, которые, по его словам, он заключал со спортсменами, имевшими потенциал, но не имевшими денег в начале своей карьеры.