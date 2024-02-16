16 февраля 2024, 12:45

У польському Бидгощі створять навчально-тренувальний центр Україна-НАТО

Це дозволить Україні ділитися досвідом, отриманим під час повномасштабної війни, та створить структуру, в якій українські військові навчатимуться та тренуватимуться разом із колегами з Альянсу.



"Це ще один інструмент для того, щоб ми вивели Україну на той рівень, на якому вона прийде до повноправного членства", – заявив він

