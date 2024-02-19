19 февраля 2024, 8:45

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности

«Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы россия проиграла войну», - заявил французский президент после подписания документа.



В рамках соглашения Париж объявляет о 3 миллиардах евро на военные нужды Украины в 2024 году.



До встречи с Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский успел пообщаться с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.



Самолет Президента Украины по пути во Францию сопровождали истребители Германии Eurofighter Typhoon.

