19 февраля 2024, 11:15

Франция предоставит Украине новый оборонный пакет — Зеленский

В него войдут боеприпасы для артиллерии, САУ CAESAR и дополнительное усиление ПВО. Подробности глава государства не раскрыл.



Вместе с тем Зеленский добавил, что президенты обсудили совместное производство дронов и РЭБ.

