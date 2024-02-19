Франция предоставит Украине новый оборонный пакет — Зеленский

В него войдут боеприпасы для артиллерии, САУ CAESAR и дополнительное усиление ПВО. Подробности глава государства не раскрыл.
Вместе с тем Зеленский добавил, что президенты обсудили совместное производство дронов и РЭБ.
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