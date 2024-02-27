27 февраля 2024, 8:15

Украина заинтересована в совместном оборонном производстве с Болгарией

"Украина заинтересована в совместном [оборонном] производстве с Болгарией. С другими государствами тоже, но прежде всего — с государствами, у которых есть большой потенциал в оборонной индустрии. Я считаю, что это будет качественным копродакшном, потому что Болгария сможет получить и рабочие места, и деньги в свою экономику, и для Украины мы закроем те дефицитные нужды, которые нам сегодня нужны", — сказал президент на совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Киеве.



Он отметил, что речь идет как о сотрудничестве во время войны, так и после нее.

