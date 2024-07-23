23 июля 2024, 12:15

Болгария может передать Украине боеприпасы, но есть условие

Болгария обнаружила излишки боеприпасов, которые страна может предоставить Украине.

Но поставки должны компенсировать союзники, отметил и.о. министра обороны Болгарии Атанас Запрянов.


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