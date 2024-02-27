Почти 95% дронов из запланированного 1 млн соберут украинские производители

27 февраля 2024, 10:15

"План по изготовлению в 2024 году миллиона дронов, озвученный президентом, будет выполнен. Благодаря в первую очередь украинским предпринимателям-производителям беспилотников. Почти 95% этих беспилотников, а то и больше соберут именно они. В прошлом году мы упростили процедуру для производителей дронов, в этом году мы сделаем то же самое для производителей наземных роботизированных платформ, а также для производителей средств РЭБ", — заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме "Сделано в Украине", пишет "Укринформ".

По его словам, в прошлом году государство законтрактовало 300 тыс. разных дронов.



"Если в 2022 году государство покупало только семь видов беспилотников, то к концу прошлого года к эксплуатации уже было допущено 67 единиц", — сообщил Федоров.