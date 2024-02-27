27 февраля 2024, 18:15

Болгарія продала Україні 120 тисяч 122-мм артилерійських боєприпасів

За останні тижні Болгарія продала Україні 120 тисяч 122-мм артилерійських боєприпасів радянського калібру, — Spiegel.



Одна маленька Болгарія робить більше ніж деякі великі держави.

