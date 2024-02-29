29 февраля 2024, 10:15

В Apple передумали выпускать авто за $100 тыс.

Как сообщает Bloomberg, авто должно было быть беспилотным. Часть команды из двух тысяч человек, работавшей над электрокаром, сосредоточится на том, чтобы догнать конкурентов в индустрии искусственного интеллекта (ИИ), где чат-боты от OpenAI и Google "захватили воображение потребителей и инвесторов".



В разработке авто от Apple, известного как Project Titan, акцент должны были сделать на ИИ. В Apple попытались создать систему ИИ, которая была бы достаточно мощной и энергоэффективной, чтобы сделать авто полностью автономным.

