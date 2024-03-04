4 марта 2024, 9:15

Аргентина подарила Украине два военных вертолета российского производства — СМИ

Financial Times пишет, что президент Аргентины Хавьер Милей предпочитает союзы со "странами, защищающими свободу", включая США, Израиль, который он посетил в начале этого месяца, и Украину.



Аргентинский лидер заявил, что планирует в 2024 году провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины. Это контрастирует с поведением лидеров других латиноамериканских стран, таких как президент Бразилии Лула да Силва и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

