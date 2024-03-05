ITFin - автоматизація управління проєктами, фінансами та звітністю

5 марта 2024, 15:45

Українська компанія ITFin пропонує власне автоматизоване та налаштоване за потребами клієнтів рішення для управління проєктами, фінансами, плануванням, HR, звітністю та іншими функціями.

Так, фінансовий модуль системи дозволяє автоматизувати процеси, пов'язані з виставленням рахунків, заробітною платою, звітами, документацією, трекінгом часу та звітністю:

При цьому можна зменшити ризик виникнення помилок практично до нуля.

Отримати можливість автоматичного розрахунку зарплат і відпусток.

Швидкий процес виставлення рахунків.

Контроль за неефективними витратами.

Складайте довгостроковий прогноз Cash Flow.

Ви також можете зручно та швидко керувати ключовими метриками, розподіляти ресурси та відстежувати виконання роботи.

Що стосується пошуку та найму працівників, ITFin також пропонує максимально функціональне та зручне рішення, що дає детальні картки працівників, здійснює автоматичний парсинг кандидатів з сайтів пошуку роботи, пропонує аналітику ефективності та продуктивності, опитування та ще більше ніж 70 інших функцій.

Система має модуль керування клієнтами та проектами, що дозволить підвищити ефективність та збільшити прибутковість вашого бізнесу. При цьому ви можете отримувати миттєві метрики та звіти, контролювати стан дебіторської заборгованості, аналізувати фінансові звіти про прибутки та збитки, систематизувати всі дані в одному місці. Система має ще більше ніж 45 корисних функцій.

Якщо ви оптимізуєте свої процеси з ITFin, то отримаєте максимум можливостей для вашого бізнесу. Це керування всіма підрозділами своєї IT-компанії з одного місця, не витрачаючи час на пошук інформації та її сортування. Знаходьте і виправляйте проблеми з ефективністю своєї компанії в режимі онлайн, щоб бути завжди на крок вперед.

Впроваджуйте нові проекти та розробки, підвищуйте ефективність і отримуйте більше прибутку без нікому не потрібних рутинних задач.

Сьогодні системою ITFin користується вже понад 3 тисячі клієнтів, через неї вже обліковано більше 55,7 млн. долл., зазвітовано більше 370 років робочого часу, є більше 150 інтеграцій з більшістю популярних сервісів для фінансів, доставки, HR, рекрутингу, тощо. Є також зручна інтеграція і з системами власної розробки компанії.

Система дозволяє уникнути необхідності придбання безлічі додаткових програм та інструментів. Компанія пропонує отримати 14 днів безкоштовного доступу.