6 марта 2024, 12:45

В Германии горел единственный в Европе завод Tesla

На заводе загорелась электроопора, вызвав значительное отключение электроэнергии в регионе. Из-за этого производство на единственном европейском заводе Tesla остановилось, а персонал был эвакуирован.

