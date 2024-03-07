7 марта 2024, 8:15

Германия выделит деньги на закупку боеприпасов для Украины по инициативе Чехии

"Мы соберем трехзначную миллионную сумму для поддержки этого проекта", — сказал представитель правительства Штеффен Хебештрайт, его цитирует Tagesschau.
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