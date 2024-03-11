Balenciaga выпустила браслет в виде рулона скотча

11 марта 2024, 14:15

Видео с аксессуаром опубликовал популярный блог о моде. Изначально пользователи соцсетей подумали, что новинка из Парижа – это розыгрыш. В соцсетях гуляет информация, что цена браслета будет в районе 3000 евро. В продаже "скотча" еще нет.