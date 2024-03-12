Израиль экстренно строит порт на Кипре - названа причина

12 марта 2024, 11:15

Министерство транспорта Израиля собирается в течение 60 дней создать еще один временный причал в Ларнаке, на юге Кипра, который на некоторое время должен заменить Хайфский порт в случае начала боевых действий с Хизбаллой.

Об этом сообщает газета Israel Hayom. По оценкам министерства, стоимость порта составляет сотни миллионов шекелей.



Порт будет управляться израильтянами в Ларнаке, а проверки безопасности будут осуществляться израильскими дочерними компаниями. Также отмечается, что главной целью создания порта является подготовка к ситуации выхода порта Хайфы из строя в случае войны с Хизбаллой.