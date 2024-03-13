Прем'єр Чехії заявив про можливість збільшення закупівлі снарядів для ЗСУ

13 марта 2024, 9:45

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявив, що на додаток до закупівлі 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для Збройних сил України у третіх країн, чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч одиниць у необов'язковому порядку.