Одесский чиновник стал гривневым мультимиллионером на крипте, — ЕГРД

Курс биткоина достиг своего исторического максимума в $73 000 за монету. А у депутата облсовета Никиты Кузькевича задекларировано 121 BTC, которые сейчас стоят треть миллиарда (~320 млн грн).
И что интересно, больше всего крипто-королей Украины именно из Одесской обл. Топ-50 держателей виртуальной валюты по рейтингу Bitcoin Magazine Ukraine в 2023 году возглавили эксдепутаты горсовета Дмитрий Палпатин (7711 BTC), Иван Бойченко (5750 BTC) и бывший парламентарий из Одессы Дмитрий Голубов (4376 BTC).
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