Израильские энергетики готовятся к ударам Хизбаллы, изучая украинский опыт

14 марта 2024, 9:15

Министр энергетики Коэн провел совещание, посвященное возможности масштабного отключения электричества в Израиле.

Рассматривается сценарий, согласно которому в результате войны с Хизбаллой обесточенными окажутся до 60% жилых домов.



Отмечается, что высокопоставленные израильские чиновники провели консультации с украинскими коллегами с целью извлечь уроки из ущерба, нанесенного российско-украинской войной электроэнергетическому сектору страны.



Сообщается, что несмотря на маловероятность такого сценария, электрическая компания Израиля закупила значительное количество угля и других энергоносителей.