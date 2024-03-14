14 марта 2024, 9:15

Израильские энергетики готовятся к ударам Хизбаллы, изучая украинский опыт

Министр энергетики Коэн провел совещание, посвященное возможности масштабного отключения электричества в Израиле.

Рассматривается сценарий, согласно которому в результате войны с Хизбаллой обесточенными окажутся до 60% жилых домов.

Отмечается, что высокопоставленные израильские чиновники провели консультации с украинскими коллегами с целью извлечь уроки из ущерба, нанесенного российско-украинской войной электроэнергетическому сектору страны.

Сообщается, что несмотря на маловероятность такого сценария, электрическая компания Израиля закупила значительное количество угля и других энергоносителей.


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