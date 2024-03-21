Украина могла бы производить 2 млн дронов в год, но нужно больше денег — Федоров

21 марта 2024, 8:15

"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов дронов", — сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Он подчеркнул, что существует потенциал для дальнейшего увеличения производства всех типов дронов.