Маск рассказал, почему принимает кетамин и заявил, что это хорошо для бизнеса

Американский миллиардер в интервью бывшему ведущему CNN Дону Лемону рассказал, что принимает кетамин, поскольку в его голове иногда бывает "негативное химическое состояние" сродни депрессии, и препарат помогает выйти из этого состояния.
Илон Маск также подчеркнул, что не злоупотребляет кетамином, а препарат принимает по рецепту врача.
Миллиардер также подчеркнул, что прием препарата не повлияет на отношение инвесторов и даже наоборот — если кетамин помогает ему, значит это хорошо для инвесторов.
The Wall Street Journal ранее писал, что Маск употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы на закрытых вечеринках. Сам бизнесмен опроверг информацию.
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