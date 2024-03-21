21 марта 2024, 12:45

Маск рассказал, почему принимает кетамин и заявил, что это хорошо для бизнеса

Американский миллиардер в интервью бывшему ведущему CNN Дону Лемону рассказал, что принимает кетамин, поскольку в его голове иногда бывает "негативное химическое состояние" сродни депрессии, и препарат помогает выйти из этого состояния.



Илон Маск также подчеркнул, что не злоупотребляет кетамином, а препарат принимает по рецепту врача.



Миллиардер также подчеркнул, что прием препарата не повлияет на отношение инвесторов и даже наоборот — если кетамин помогает ему, значит это хорошо для инвесторов.



The Wall Street Journal ранее писал, что Маск употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы на закрытых вечеринках. Сам бизнесмен опроверг информацию.

