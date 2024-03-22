Австралія приєдналась до коаліції дронів для України

22 марта 2024, 12:15

Про це повідомив міністр оборони країни Річард Марлз під час спільної прес-конференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом.

«Сьогодні ми також оголошуємо, що Австралія візьме участь у коаліції з розробки безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія. Це дійсно важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна не відступила від свого курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах», — заявив Марлз.

Загалом з 17 лютого до коаліції дронів доєдналось 11 країн (включно з Україною).