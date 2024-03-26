26 марта 2024, 9:15

Премьер-министр Бельгии призывает ЕС отказаться от российского ядерного топлива

Александер Де Кроо в интервью газете Financial Times рассказал, что необходимо остановить возрождение интереса Европы к низкоуглеродной энергетике, что раздувает военный бюджет Москвы.



"Изменить цепочки поставок, особенно в ядерной сфере, сложно, но нам нужно сделать это как можно быстрее. Нам необходимо отключиться от российского ядерного топлива, но необходимо убедиться, что мы по-прежнему можем производить электроэнергию с нулевым уровнем выбросов", — сказал он.



Энтузиазм бельгийского премьера поддержали лидеры более чем 30 стран на первом ядерном саммите Международного агентства по атомной энергии, который состоялся в четверг в Брюсселе.

