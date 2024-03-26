Израильская армия приняла на вооружение новейший самолет-разведчик за $1 млрд

26 марта 2024, 13:45

Армия Израиля в рекордно короткое время приняла на вооружение новейший самолет авиационной разведки «Oron» стоимостью в $ 1 млрд, пишет Ynet.

В ходе вылета самолет может выполнять сразу несколько задач: «сопровождать дивизионные рейды на Западном берегу, следить за перемещениями боевиков ХАМАСа в Рафияхе, определять местонахождение баллистической ракеты в Йемене, идентифицировать конвой с оружием между Ираком и Сирией, оценивать ситуацию на ядерном реакторе в Иране, наблюдать за домами главарей Хизбаллы в Бейруте. И все это, повторим, в ходе одного вылета».