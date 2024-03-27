27 марта 2024, 13:09

Британские военные не смогут воевать с Россией дольше двух месяцев — Генштаб

Заместитель начальника Штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Магоуэн заявил, что вооруженным силам придется справляться с "оперативным риском", который возникает из-за отсутствия ресурсов, необходимых в будущих войнах, пишет Telegraph.



Заявление прозвучало после того, как министр обороны Грант Шеппс сообщил членам парламента, что он убеждал премьера Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта выделить больше денег на оборону в бюджете, но не добился успеха.



"Мы ясно дали понять, что сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы в настоящее время и которая является значительной, не отвечает во всех областях угрозам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал Магоуэн.



Когда бывший министр вооруженных сил Марк Франсуа сказал, что Великобритания не сможет сражаться с путиным дольше пары месяцев в полномасштабной стрелковой войне, "потому что у нас нет боеприпасов и запасов техники для этого", и спросил, правда ли это, Магоуэн ответил утвердительно.



Шеппс, в свою очередь, отметил, что любой подобный конфликт будет вестись вместе с союзниками по НАТО, которые коллективно смогут превзойти россию по вооружению.

