28 марта 2024, 12:15

У 2023 році українці щодня програвали в онлайн-казино близько 400 млн грн

Це понад 12 млрд грн на місяць.



Серед гравців окремий відсоток становлять військові, які в групі ризику лудоманії через високі зарплати та психологічні травми.



Через легалізацію реклами грального бізнесу казино почали сплачувати за неї в 2-3 рази більше за ринкову ціну і тепер нею нашпиговані вулиці, транспорт та білборди Києва, хоча вона за законом заборонена в громадському транспорті. Зовнішня реклама теж заборонена, але контори й казино рекламуються на бордах

