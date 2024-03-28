Це понад 12 млрд грн на місяць.
Серед гравців окремий відсоток становлять військові, які в групі ризику лудоманії через високі зарплати та психологічні травми.
Через легалізацію реклами грального бізнесу казино почали сплачувати за неї в 2-3 рази більше за ринкову ціну і тепер нею нашпиговані вулиці, транспорт та білборди Києва, хоча вона за законом заборонена в громадському транспорті. Зовнішня реклама теж заборонена, але контори й казино рекламуються на бордах
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 13:15
Чому РФ не запускає ракети Х-101 вночі
- Бизнес | Сегодня, 12:45
У ЄС досягли компромісу щодо торгівлі з Україною: "баланс дуже делікатний"
- Безопасность | Сегодня, 12:15
У 2023 році українці щодня програвали в онлайн-казино близько 400 млн грн
- Интернет | Сегодня, 12:05
Чим відрізняються наукові статті та навіщо їх замовляти
- Технологии | Сегодня, 11:45
Укроборонпром розповів про перебіг реформування оборонки
- Технологии | Сегодня, 11:15
Коаліція бронетехніки на підтримку України розпочала роботу у Варшаві
- Технологии | Сегодня, 10:45
Шварценеггер рассказал, что ему поставили кардиостимулятор
- Технологии | Сегодня, 10:15
Британія модернізує дрони для України, щоб росіяни не змогли їх "посадити"
- Технологии | Сегодня, 9:45
США наращивают закупки тротила у Турции
Последние материалы
- Обзоры | 24 марта, 16:18
Gelius Pro Smart Rope Kangaroo 2 (GP-SR002 Black) – твоя особиста скакалка з дисплеєм
- Фотогалереи | 23 марта, 23:59
ДніпроГЕС в момент удару російських ракет
- Фотогалереи | 23 марта, 14:29
Все що залишилось від складу Rozetka внаслідок ракетного удару РФ
- Обзоры | 23 марта, 14:17
Neken eX150 - 150Вт український повербанк з ліхтариком і автомобільним прикурювачем
- Обзоры | 23 марта, 11:52
Gelius by Krazi Air MaQ2 (GP-PB305) – компактний повербанк для ноутбука і не тільки
- Обзоры | 6 марта, 9:36
Новатек-Електро ЕМ-129 - лічильник електрики з керуванням зі смартфона
- Обзоры | 23 февраля, 16:20
Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller – виявляє задимлення, чадний газ та підвищення температури
- Фотогалереи | 23 февраля, 15:05
Розстріляна швидка з фронту у центрі Лондона
- Фотогалереи | 22 февраля, 21:36
Пройшли випробовування безпілотної вітчизняної машини для розмінування
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 12:45
У ЄС досягли компромісу щодо торгівлі з Україною: "баланс дуже делікатний" 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
У 2023 році українці щодня програвали в онлайн-казино близько 400 млн грн 0.00
- Интернет | Сегодня, 12:05
Чим відрізняються наукові статті та навіщо їх замовляти 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Укроборонпром розповів про перебіг реформування оборонки 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Коаліція бронетехніки на підтримку України розпочала роботу у Варшаві 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Шварценеггер рассказал, что ему поставили кардиостимулятор 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Британія модернізує дрони для України, щоб росіяни не змогли їх "посадити" 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
США наращивают закупки тротила у Турции 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Росія нарощує імпорт бензину з Білорусі на тлі ремонтних робіт на НПЗ після атак 0.00