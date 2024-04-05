5 апреля 2024, 10:15

Частину літаків F-16 США перетворять на безпілотники, — Defense Express

Програма модифікації Venom має прискорити випробування автономних технологій як на пілотованих, так і непілотованих літаках. На неї виділили вже $50 млн.



Перші 3 винищувачі, які оснастять технологією самостійних польотів, вже прибули на авіабазу Еглін у Флориді. Американці сподіваються, що нова технологія допоможе їм швидше сформувати плани зі створення флоту самохідних дронів, які об'єднаються в бою з винищувачами.

