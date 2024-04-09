Олаф Шольц зарегистрировал аккаунт в TikTok

9 апреля 2024, 13:15

Согласно описанию в соцсети, аккаунт создан, чтобы демонстрировать пользователям «закулисье» деятельности немецкого правительства.

На одном из двух опубликованных видео – Шольц, сидящий за рабочим столом под «хитрую» музыку.



На втором видео иронично рассказывается о том, что пресс-служба уже давно размышляла над созданием TikTok, но на дискуссии ушло очень много времени. В ролике используется заставка «Одну вечность спустя» из мультфильма про Губку Боба.



«Я не буду танцевать. Обещаю», - написал Шольц на своей странице в соцсети Х.



Но позднее в ответ на предыдущее сообщение отметил: «Посмотрим ;)».



Канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе отправится с визитом в Китай. Он намерен обсудить с чиновниками КНР войну в Украине и влияние Пекина на россию.