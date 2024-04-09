Олаф Шольц зарегистрировал аккаунт в TikTok

Согласно описанию в соцсети, аккаунт создан, чтобы демонстрировать пользователям «закулисье» деятельности немецкого правительства.
На одном из двух опубликованных видео – Шольц, сидящий за рабочим столом под «хитрую» музыку.
На втором видео иронично рассказывается о том, что пресс-служба уже давно размышляла над созданием TikTok, но на дискуссии ушло очень много времени. В ролике используется заставка «Одну вечность спустя» из мультфильма про Губку Боба.
«Я не буду танцевать. Обещаю», - написал Шольц на своей странице в соцсети Х.
Но позднее в ответ на предыдущее сообщение отметил: «Посмотрим ;)».
Канцлер Германии Олаф Шольц уже на этой неделе отправится с визитом в Китай. Он намерен обсудить с чиновниками КНР войну в Украине и влияние Пекина на россию.