9 апреля 2024, 23:22

Франція подвоїть темпи випуску гаубиць Caesar

Французький гігант зброї Nexter KNDS має намір збільшити виробництво самохідних артилерійських установок Caesar до 12 одиниць на місяць (зараз виробляють 6).



Збільшення виробництва пов'язане з бажанням Франції збільшити допомогу Україні.

