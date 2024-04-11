Турция может разместить российские ЗРК С-400 вдоль границы с Ираком

Турция может разместить зенитно-ракетные комплексы С-400, которые были приобретены у РФ вдоль линии границы с соседним Ираком, сообщает сообщает турецкая проправительственная газета Türkiye Gazetesi.
Отмечается, что Турция завершила подготовку планов проведения на севере Ирака трансграничной операции с целью его очистки от курдской военно-политической организации PKK. Процесс дислокации в приграничных районах С-400 может быть ускорен после завершения праздника Рамазан или на следующей неделе. По сведениям издания, операция может быть проведена после визита президента Эрдогана в Ирак, запланированного на 22 апреля.
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