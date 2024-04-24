24 апреля 2024, 9:15

Які переваги чекають на українців з появою електронного кабінету пацієнта?

За словами генерального директора медичного сервісу Helsi Євгена Донця, для вирішення будь-яких помилок пацієнту наразі необхідно звернутися до лікаря або писати лист на ім'я Національної служби здоров'я.



"Поява цього електроннго кабінету дає можливість самостійно змінювати дані", — розповів Донець.



Окрім можливості самостійно змінювати персональні дані, можна буде також керувати деклараціями з сімейними лікарями. Є можливість знайти свого сімейного лікаря, якщо він уже є, а також не виходячи з дому підписати декларацію.

