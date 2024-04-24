Британия переведет свою оборонную промышленность в режим войны — Сунак

24 апреля 2024, 10:15

"Мы не на грани войны, и мы её не ищем, но люди должны быть уверены, что вооружённые силы Британии самые профессиональные, обученные и экипированные в мире", —заявил британский премьер на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО.



По его словам, Лондон нарастит оборонные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году: за шесть лет британские власти дополнительно инвестируют в ВПК 75 млрд фунтов.



Есть те, кто думает, что это далёкие от нас проблемы, но это не так, они напрямую угрожают безопасности и процветанию Соединённого Королевства", — считает Риши Сунак.

Сунак напомнил, что в новом пакете помощи Соединенного Королевства для Украины будут миллионы патронов, сотни единиц техники и дальнобойные ракеты Storm Shadow.