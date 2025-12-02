CNN: Карабахская война стала переломным моментом в использовании дронов

2 декабря 2025, 9:15

По оценкам ряда аналитиков, дроны сравнительно недавно оказались в центре современного вооруженного конфликта.

Переломным моментом стала Карабахская война в 2020 году.Об этом пишет CNN.Во время тех боев азербайджанские военные переоборудовали сельскохозяйственные бипланы в беспилотники-приманки. Когда армянские силы ПВО открывали огонь по ложным целям и тем самым раскрывали свои позиции, их поражали ударные беспилотники (UCAV) и артиллерия. Такая тактика позволила Баку установить контроль над воздушным пространством.«Использование ударных беспилотников после конфликта 2020 года отражает формирование новой, устойчивой тенденции среди стран-операторов UCAV, особенно тех, что не располагают значительными ресурсами для развития высокотехнологичных вооружений», - отмечал лейтенант ВВС Британии Уэлан в исследовании, опубликованном в 2023 году.