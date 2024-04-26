26 апреля 2024, 9:45

У Telegram з'явилося понад 15 нових функцій протягом місяця

Серед оновлень – рекомендовані канали, розділ "Мій профіль", колекційні предмети, можливість додавати дні народження та прив'язувати колекційні імена до акаунтів.



Також додано налаштування сповіщень про реакції, збільшено час показу місцезнаходження та з'явилася підтримка анімованих емодзі в опитуваннях для користувачів Premium.

