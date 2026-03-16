Нова пошта впровадила мультиномер у мобільному застосунку

Користувачі мобільного застосунку Нової пошти отримали можливість додавати до трьох номерів телефону в межах одного акаунту.
Мультиномер запустили у відповідь на запити клієнтів, які мали відправлення, пов’язані з різними номерами, як-от особистим, робочим та, наприклад, європейським. Раніше клієнтам доводилось повторно авторизовуватись або користуватись кількома гаджетами.
Функція Мультиномер дозволяє користувачу:
· додати до трьох номерів телефону в один акаунт;
· перемикатись між ними в один дотик;
· окремо відстежувати відправлення за кожним номером;
· отримувати повідомлення про зміну статусу посилки в межах кожного номеру телефону.
“Особливим викликом для клієнтів було користування поштоматами з різних номерів: вони бачили посилку в застосунку, але не могли відкрити комірку або зовсім не знаходили у застосунку відправлення, яке мало приїхати. А тепер завдяки Мультиномеру більше не потрібно виходити з акаунту або встановлювати кілька застосунків. Кожен номер має індикатор активних відправлень у вигляді червоної вантажівки, що допомагає не пропустити відправлення”, — розповів Андрій Андрєєв, керівник групи розробників мобільного застосунку Нової пошти.
Оновлення доступне у новій версії 4.3.3 для Android та IOS. Для активації нового функціоналу достатньо оновити застосунок до останньої версії.