Нова пошта впровадила мультиномер у мобільному застосунку

16 марта 2026, 13:15

Користувачі мобільного застосунку Нової пошти отримали можливість додавати до трьох номерів телефону в межах одного акаунту.



Мультиномер запустили у відповідь на запити клієнтів, які мали відправлення, пов’язані з різними номерами, як-от особистим, робочим та, наприклад, європейським. Раніше клієнтам доводилось повторно авторизовуватись або користуватись кількома гаджетами.

Функція Мультиномер дозволяє користувачу:



· додати до трьох номерів телефону в один акаунт;

· перемикатись між ними в один дотик;

· окремо відстежувати відправлення за кожним номером;

· отримувати повідомлення про зміну статусу посилки в межах кожного номеру телефону.



“Особливим викликом для клієнтів було користування поштоматами з різних номерів: вони бачили посилку в застосунку, але не могли відкрити комірку або зовсім не знаходили у застосунку відправлення, яке мало приїхати. А тепер завдяки Мультиномеру більше не потрібно виходити з акаунту або встановлювати кілька застосунків. Кожен номер має індикатор активних відправлень у вигляді червоної вантажівки, що допомагає не пропустити відправлення”, — розповів Андрій Андрєєв, керівник групи розробників мобільного застосунку Нової пошти.

Оновлення доступне у новій версії 4.3.3 для Android та IOS. Для активації нового функціоналу достатньо оновити застосунок до останньої версії.