"Блокноти" в Gemini для зручного керування проєктами

9 апреля 2026, 12:15

Блокноти (Notebooks) у Gemini допомагають упорядковувати чати та проєкти в застосунку Gemini.

Завдяки інтеграції NotebookLM – партнера для досліджень на базі штучного інтелекту від Google – процес навчання та роботи стає простішим та ефективнішим.

Gemini стає незамінним помічником у найрізноманітніших справах: від підготовки до іспитів до опанування нових хобі. Проте з кожним новим запитом стає дедалі складніше структурувати великі обсяги інформації. Щоб розв'язати цю проблему, наприкінці минулого року Google інтегрував можливості NotebookLM у застосунок Gemini. Тепер ця взаємодія виходить на новий рівень завдяки появі функції «Блокноти» (NotebookLM).Блокноти – це персональні бази знань, що доступні в екосистемі Google, починаючи з Gemini. Вони пропонують окремий простір для впорядкування чатів і файлів, а завдяки синхронізації з NotebookLM ви отримуєте ще більше інструментів для ефективної роботи безпосередньо в Gemini.Блокноти дозволяють групувати всі обговорення певної теми в єдиному зручному просторі. Щоб почати, достатньо натиснути «Новий блокнот» на бічній панелі Gemini. Користувачі можуть переносити сюди попередні чати, додавати індивідуальні інструкції для Gemini або завантажувати необхідні документи та PDF-файли. Отримавши такий персоналізований контекст, Gemini використовує свої потужні інструменти та вебпошук, щоб надавати максимально точні й корисні відповіді.Залежно від тарифного плану, у блокнотах можна використовувати ще більше джерел, що допомагає у роботі над масштабними проєктами. Оскільки блокноти автоматично синхронізуються між Gemini та NotebookLM, будь-які зміни миттєво з’являються в обох застосунках. Така інтеграція дозволяє поєднувати унікальні переваги обох сервісів – наприклад, створювати відеоогляди чи інфографіку в NotebookLM, навіть якщо роботу було розпочато в Gemini. Це відкриває нові можливості для навчання та творчості. Наприклад, студент може додати конспекти лекцій до блокнотів та за допомогою NotebookLM створити кінематографічний відеоогляд. А вже наступного дня – відкрити Gemini й попросити його скласти план есе на основі цих же матеріалів.Цього тижня Google розпочинає впровадження блокнотів у Gemini, спершу для передплатників Google AI Ultra, Pro і Plus у вебверсії (блокноти в Gemini недоступні для облікових записів користувачів віком до 18 років, а також для облікових записів Workspace та Education). Протягом найближчих тижнів доступ буде розширено на мобільні пристрої, більше країн Європи, а також для користувачів безкоштовної версії. Це лише перший крок, і Google працює над тим, щоб у майбутньому додати до блокнотів у Gemini ще більше корисних функцій.