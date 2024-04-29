США вирішили оновити "літак Судного дня"

29 апреля 2024, 9:45

Військово-повітряні сили США заявили, що вони уклали контракт на суму $13 млрд з компанією Sierra Nevada Corp на розробку наступника E-4B, відомого як "літак Судного дня" через його здатність пережити ядерну війну, - повідомляє Reuters.



Новий проєкт Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, зазначили у ВПС США. Роботи, як очікується, будуть завершені у 2036 році.