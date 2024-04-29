29 апреля 2024, 14:45

На Рівненської АЕС працівники вирішили виготовляти дрони

Це відбувається в позаробочий час. Крім того, вони виготовляють РЕБи, а також ремонтують електронне та супутникове обладнання.


Оцените новость:
  • 0 оценок